В Уфе наградили победителей акселератора «Новый импульс»

В Уфе наградили победителей предпринимательского акселератора «Новый импульс» Евразийского НОЦ. Он помогает командам и талантливым аспирантам-участникам Евразийского НОЦ продвигать свои стартап-проекты.
110 обучающихся подали заявки, из них до демо-дня допустили только 34. По итогам защиты победителями стали девять проектов, один из которых – VR-перчатка «Реал Хват». Её особенность в том, что студент УУНиТ Марк Тимошенко разработал датчик, который распознает сжатие пальца и имитирует тактильные ощущения.
Также наградили участников Летней школы аспирантов Евразийского НОЦ мирового уровня 2.0. Это образовательный проект, который помогает аспирантам развить свой научный потенциал в исследовательской карьере. С 4 по 9 августа эксперты из Национального исследовательского Томского политехнического университета провели образовательную программу, на которой молодые ученые республики узнали, как делать свои исследования востребованными с точки зрения бизнеса и отследить ключевые тренды, актуальные для Башкортостана. Авторы девяти лучших проектов, представленных в рамках Летней школы, получили возможность пройти стажировку в ведущем университете России.