В Уфе наградили победителей акселератора «Новый импульс»

В Уфе наградили победителей предпринимательского акселератора «Новый импульс» Евразийского НОЦ. Он помогает командам и талантливым аспирантам-участникам Евразийского НОЦ продвигать свои стартап-проекты.

110 обучающихся подали заявки, из них до демо-дня допустили только 34. По итогам защиты победителями стали девять проектов, один из которых – VR-перчатка «Реал Хват». Её особенность в том, что студент УУНиТ Марк Тимошенко разработал датчик, который распознает сжатие пальца и имитирует тактильные ощущения.