Телеканал БСТ покажет трансляцию симфонического фестиваля «Романтика осени»

Концерт Госоркестра Башкортостана с участием Дениса Мацуева и Ильдара Абдразакова можно будет увидеть сегодня на телеканале БСТ. На Советской площади столицы Башкортостана начинается фестиваль «Романтика осени», инициированный главой республики.

Два симфонических оркестра – Госоркестр России имени Евгения Светланова и Госоркестр Башкортостана под управлением маэстро Дмитрия Крюкова вместе с целой командой звездных солистов подарят уфимцам и гостям столицы три концерта к 450-летию Уфы. Начало сегодняшнего мероприятия и прямой трансляции на БСТ в 19 часов.