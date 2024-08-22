Радий Хабиров провёл заседание антитеррористической комиссии региона

Вопросы обеспечения безопасности обсудили в Уфе в Доме республики. Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Обсудили подробности обеспечения общественной безопасности во время празднования 450-летия Уфы, Дня знаний и голосования на выборах главы республики.

Важно обеспечить защищённость общественных мест. В частности, в школах республики в связи с началом нового учебного года. Этот вопрос уже обсуждали на августовском педсовете в Стерлитамаке. На сегодня все образовательные организации обследованы. Еще одна задача — обеспечить безопасность на избирательных участках республики во время выборов Главы Башкортостана. И на особом контроле подготовка к юбилейным мероприятиям Уфы. Руководитель региона отметил, что в Уфе уже стартуют юбилейные торжества.