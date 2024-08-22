В Башкортостане прошла гонка командного чемпионата России по спидвею

В Октябрьском прошла очередная гонка командного чемпионата России по спидвею, где местная СТК «Башкирия» принимала лидера чемпионата — тольяттинскую «Мега-Ладу». В лучших традициях исторического противостояния, гонка до последнего заезда держала в напряжении болельщиков — ведь именно здесь мог определиться победитель командного чемпионата.
Из-за череды ошибок команды хозяев победителем гонки со счётом 46:44 стала «Мега-Лада». Лучшим в составе клуба из Октябрьского был капитан команды Денис Гизатуллин. Следующая гонка состоится 24 августа в Балаково, а ответная встреча пройдёт 29 числа в Октябрьском.