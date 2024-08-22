ГК «Уфа-Алиса» продолжает подготовку к новому сезону

Женская уфимская гандбольная команда «Уфа-Алиса» продолжает подготовку к новому сезону. Коллектив Дмитрия Макарова по итогам минувшего сезона гарантировал путёвку в Суперлигу, но уже третий год подряд продолжит выступать в Высшей Лиге.
Стабильность в клубе — к успехам. По сравнению с прошлым сезоном в составе гандбольной команды «Уфа-Алиса» практически нет изменений. Команду покинула лишь София Гогия. А на посту главного тренера уже второй сезон подряд будет экс-игрок «Акбузата» Дмитрий Макаров, для которого работа с женской командой — первая в карьере специалиста.
Новичком команды в этом сезоне стала Ирина Мельникова. 23-летняя правая полусредняя с хорошими дальними бросками точно должна усилить состав команды. До переезда в Уфу девушка играла в АГУ-АДЫИФ из Майкопа, московском «Луче» и брянском «Соколе».
Вратарскую позицию в «Уфа-Алисе» укрепила 16-летняя воспитанница нашей спортивной школы Елизавета Пономарёва. Для неё предстоящий сезон в Высшей Лиге станет прекрасной возможностью познакомиться с профессиональным гандболом и закрепиться в составе.
А уже 22 августа «Уфа-Алиса» отправится на предсезонный турнир в Тольятти, где сыграет с «Ладой» и её дублем, а также ижевским «Университетом». Сезон в Высшей лиге начнётся в середине сентября.