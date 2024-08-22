ГК «Уфа-Алиса» продолжает подготовку к новому сезону

Женская уфимская гандбольная команда «Уфа-Алиса» продолжает подготовку к новому сезону. Коллектив Дмитрия Макарова по итогам минувшего сезона гарантировал путёвку в Суперлигу, но уже третий год подряд продолжит выступать в Высшей Лиге.

Стабильность в клубе — к успехам. По сравнению с прошлым сезоном в составе гандбольной команды «Уфа-Алиса» практически нет изменений. Команду покинула лишь София Гогия. А на посту главного тренера уже второй сезон подряд будет экс-игрок «Акбузата» Дмитрий Макаров, для которого работа с женской командой — первая в карьере специалиста.

В первом сезоне, когда начал давать свои тренировки, было тяжело, всем давалось это трудно, сейчас к этому привыкли, организм уже подготовлен к этой нагрузке, ДЕ не даёт нам слабину, держит нас в кулаке, мы рады, что он к нам пришёл. Мария Тарасова, капитан ГК «Уфа-Алиса»

Новичком команды в этом сезоне стала Ирина Мельникова. 23-летняя правая полусредняя с хорошими дальними бросками точно должна усилить состав команды. До переезда в Уфу девушка играла в АГУ-АДЫИФ из Майкопа, московском «Луче» и брянском «Соколе».

Просто предложили, решила попробовать что-то новое, такое непривычное, далеко от дома, команда сама по себе сильнее, хочется поиграть на более высоком уровне, перед командой поставлены высокие задачи, девочки хорошие, приятно общаться с ними. Ирина Мельникова, игрок ГК «Уфа-Алиса»

Вратарскую позицию в «Уфа-Алисе» укрепила 16-летняя воспитанница нашей спортивной школы Елизавета Пономарёва. Для неё предстоящий сезон в Высшей Лиге станет прекрасной возможностью познакомиться с профессиональным гандболом и закрепиться в составе.

В конце июня вышли, прошли медосмотр, потренировались в Уфе неделю, далее 10-дневный сбор в Аше, поработали без мячей плодотворно над физикой, приехали, отдохнули, сейчас вышли, тренируемся с мячами. Дмитрий Макаров, главный тренер ГК «Уфа-Алиса»