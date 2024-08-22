В Уфе стартовал музыкальный фестиваль «Романтика осени»

Масштабное событие проводится в преддверии 450-летия столицы республики. Перед публикой в ближайшие дни выступят звезды мировой музыкальной сцены. В эти минуты на Советской площади объявлен антракт.

Второй фестиваль классической музыки в Уфе стартовал в 19:00. В честь Дня государственного флага сначала в исполнении Госоркестра Башкортостана прозвучали патриотические страницы творчества Петра Ильича Чайковского. Главный дирижер вечера музыки — народный артист Башкортостана Дмитрий Крюков. В первом отделении на сцену вышел и народный артист России и республики, лауреат государственных премий страны Денис Мацуев.

Во втором отделении зрители услышат Ильдара и Аскара Абдразаковых. Фестиваль «Романтика осени» проводится при поддержке главы республики. В течение трех дней в историческом центре столицы будут звучать шедевры классики и музыка современных композиторов. Фестиваль «Романтики осени» — это начало череды концертов, посвященных празднованию юбилея столицы.