В Уфе прошёл круглый стол по развитию спорта в Башкирии

Как и в каких районах нашей Республики развивается массовый спорт. Об этом и не только вели переговоры сегодня за круглым столом. Ежегодно наша республика принимает более 15 тысяч физкультурно-массовых мероприятий, что позволяет любителям спорта приобщаться к здоровому образу жизни. Помимо этого, обсуждался вопрос о развитии адаптивных видов спорта в городах и районах, а также национальных дисциплин. Поднимали тему и о развитии корпоративного спорта, вместе с этим подвели итоги первой спартакиады «Трудовые резервы Республики». В Башкортостане реализуется проект «Футбол в школе». В ближайшее время планируется ввести подобную программу для футболистов дошкольного возраста.