В Уфе на фестивале «Романтика осени» выступил Денис Мацуев

В Уфе стартовал второй музыкальный фестиваль классической музыки «Романтика осени». Масштабное событие проводится в преддверии 450-летия столицы республики. Перед публикой в ближайшие дни выступят звезды мировой музыкальной сцены.

Фестиваль классической музыки стартовал в 19:00. В честь Дня государственного флага сначала в исполнении Госоркестра Башкортостана прозвучали патриотические страницы творчества Петра Ильича Чайковского. Главный дирижер вечера музыки — народный артист Башкортостана Дмитрий Крюков. В первом отделении на сцену вышел и народный артист России и республики, лауреат государственных премий страны Денис Мацуев.