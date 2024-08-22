В Башкирии отметили 100-летие со дня рождения Зекерии Акназарова

Сегодня 100 лет со дня рождения выдающегося государственного деятеля Зекерии Акназарова. Он 24 года занимал пост председателя Совета Министров Башкирской АССР. С его именем в истории Башкортостана ассоциируется целая эпоха. Время, когда республика достигла социально-экономических рубежей. Это отметил в соцсетях глава республики.

Именно тогда Совмин РСФСР принял постановление, согласно которому в последующие годы в Уфе построили клиническую больницу на 1000 коек, здание нынешнего русского драмтеатра, училище искусств, открыли памятник Владимиру Ильичу Ленину. По словам Радия Хабирова, в том, что Башкортостан стал высокоразвитым регионом Союза, велика заслуга Зекерии Шарафутдиновича, его сподвижников и учеников.