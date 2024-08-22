В Уфе ученые БГМУ разрабатывают новые методы лечения рака

Ученые клиники БГМУ определяют молекулярные механизмы, которые помогут скорректировать методы лечения рака предстательной железы. Исследованием занимаются в лаборатории иммунологии института урологии и клинической онкологии.

Сами ученые называют аппарат «изюминкой» лаборатории. Компактное устройство, способное уместиться на столе, помогает получить портрет каждой клетки в отдельности. Сегодня недостаточно просто поставить диагноз «рак». Акцент врачи делают на изучении врага и его реакции на лечение.

Ученые лаборатории иммунологии сейчас изучают взаимосвязь метаболизма холестерина, макрофагов и андрогенной стимуляции рака предстательной железы. Эти знания открывают перспективы для получения новых терапевтических подходов. Возможность искусственного, медикаментозного изменения метаболизма холестерина в опухолевой ткани — многообещающее направление для лечения онкологии.

В лаборатории имеется биобанк. Сохранять некоторый материал при критически низкой температуре — до -80 градусов — можно десятилетиями. Ведется персонифицированный учет биоматериала. Таким образом, история заболевания остается в базе. А это важно для дальнейшей научной работы.