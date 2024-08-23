Врачи Башкирии спасли мужчину с ранением в сонной артерии

В Сибае местные врачи помогли мужчине, у которого было выявлено ножевое ранение в сонной артерии. Подробности рассказал министр здравоохранения Башкирии.
Пациент поступил в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. При повреждении сонной артерии летальный исход очень высок. Отмечается, что обычно с такими травмами даже не успевают довезти до больницы.
В этот раз врачи успели принять пациента и провести операцию, во время которой ушили сосуд и восстановили кровоток.
Фото: министерство здравоохранения РБ.