Врачи Башкирии спасли мужчину с ранением в сонной артерии

В Сибае местные врачи помогли мужчине, у которого было выявлено ножевое ранение в сонной артерии. Подробности рассказал министр здравоохранения Башкирии.

Фото №1 - Врачи Башкирии спасли мужчину с ранением в сонной артерии

Пациент поступил в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. При повреждении сонной артерии летальный исход очень высок. Отмечается, что обычно с такими травмами даже не успевают довезти до больницы.

В этот раз врачи успели принять пациента и провести операцию, во время которой ушили сосуд и восстановили кровоток.

Врачи использовали все свои навыки и опыт, чтобы выполнить сложные манипуляции. Они спасли жизнь, счет которой шел на минуты. Благодаря слаженной работе наших специалистов пациент получил шанс на полное восстановление.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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