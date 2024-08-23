В Башкирии прошёл фестиваль памяти Фарита Бикбулатова

В Зилаирском районе прошел открытый фестиваль памяти народного артиста Башкортостана и БАССР Фарита Бикбулатова. Его помнят как высококвалифицированного журналиста, талантливого телеведущего, исполнителя всеми любимых народных песен.

В честь выдающегося артиста на скале «Сонтогаш» вблизи села Юлдыбаево был проведён финал открытого фестиваля, посвященного его памяти. В этом году фестиваль привлек внимание конкурсантов из разных районов башкирского Зауралья, порядка 13 участников исполнили песни из репертуара Фарита Бикбулатова. На сцене выступали люди разных возрастов и профессий.