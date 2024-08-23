В Уфе на «Инвестчасе» одобрили новые проекты в промышленности и сфере туризма

На «Инвестчасе» было принято решение поддержать ряд новых проектов. Главе Башкортостана представили проекты промышленности и туризма. Так, компания «Фармстандарт-УфаВИТА» планирует расширить в Уфе производство препаратов, построить комплекс. Общий объём инвестиций составит почти 10,5 млрд рублей.

Кроме того, в Уфе расширится производство силиконовых изделий, а в Иглинском районе начнут изготавливать известняковую муку в качестве удобрения полей. Помимо этого, в Караидельском и Белорецком районах появятся турбаза и глэмпинг-парк. Каждый проект предполагает появление новых рабочих мест. Инвесторам предоставят налоговые льготы, а также возместят часть затрат.