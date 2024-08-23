Бойцы СВО из Башкирии возвращаются к службе после отпуска

Бойцы из Башкортостана после отдыха вновь отправились на Донбасс выполнять поставленные задачи. Отпускников провожали традиционно на площади перед спорткомплексом «Уфа-Арена». С напутственным словом к военнослужащим обратились священнослужители.

Во время отпуска бойцы занимались в основном семейными делами, встречались с родственниками. Были и те, кто успел съездить к Торатау и сделать ремонт в доме. Военнослужащие приезжали на малую родину на две недели и уже готовы вернуться в строй. Для своих однополчан они везут гостинцы и предметы первой необходимости.