Бойцы СВО из Башкирии возвращаются к службе после отпуска

Бойцы из Башкортостана после отдыха вновь отправились на Донбасс выполнять поставленные задачи. Отпускников провожали традиционно на площади перед спорткомплексом «Уфа-Арена». С напутственным словом к военнослужащим обратились священнослужители.
Во время отпуска бойцы занимались в основном семейными делами, встречались с родственниками. Были и те, кто успел съездить к Торатау и сделать ремонт в доме. Военнослужащие приезжали на малую родину на две недели и уже готовы вернуться в строй. Для своих однополчан они везут гостинцы и предметы первой необходимости.
Сейчас размер единовременной выплаты от Уфы составляет 300 тыс. рублей. Разовая выплата для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, выросла до 1 млн 200 тысяч рублей. С 10 июля сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова.