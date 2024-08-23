Пчеловод из башкирских Туймазов отправляет свой мед бойцам СВО

Всю свою трудовую жизнь жительница села Леонидовка Каратовского сельсовета Рима Иванова трудилась электромехаником в системе связи, рассказывает корреспондент издания «Туймазинский вестник» Ляля Мусина. Сейчас супруги Ивановы на пенсии и с удовольствием занимаются пчеловодством: развернули на своей усадьбе пасеку. Экология в окрестностях села всегда была чистой, и мед получается вкусным и ароматным. А с началом спецоперации на Донбассе у семейства появились самые важные потребители – бойцы-земляки.

За два года СВО супруги отправили нашим воинам пять фляг меда и 20 кг воска для изготовления окопных свечей.

Часть медового гостиница переправили через наш сельсовет, часть – через группу волонтеров города Октябрьского «Оберег» и волонтеров группы «Маскита. Вот только нынче из-за погоды медосбор похуже. Поэтому пока отправила только ведро меда и мешок душистых лекарственных трав. Но в сентябре снова отправлю столько же и урожай свежего чеснока. Пусть ребята оздоравливаются! Рима Иванова, пчеловод

Как рассказывает корреспондент, из сел и деревень Туймазинского района в зону спецоперации отправились 17 ребят. Односельчане часто отправляют им посылки с вещами и продуктами. Как только воины-земляки стали приходить в краткосрочный отпуск, они начали загружать их посылками с лекарствами, постельными принадлежностями, одеждой и просто гостинцами.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. В Башкирии по поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.