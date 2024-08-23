В Уфе к 450-летию города открылась выставка уникальных нагрудников

К 450-летию Уфы в этноцентре «Урал» открылась выставка работ хранительницы народных традиций Альбины Исхаковой. На ней представлены уникальные нагрудники из натуральных камней, ракушек, монет, а также коллекция работ, созданных на основе румынской техники кружевоплетения.

Кроме того, можно было принять участие в мастер-классах. Альбина Исхакова несколько десятков лет работает в области декоративно-прикладного искусства и народного творчества. Она одной из первых в регионе начала восстанавливать и создавать национальные башкирские нагрудники и обучала этому других, становилась призером всевозможных фольклорных конкурсов. Выставка продлится до 6 сентября.