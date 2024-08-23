В Башкирии пенсионерка оказалась в «плену» ювелирного изделия

В Туймазах помощь спасателей потребовалась 70-летней местной жительнице. Подробности инцидента рассказали в Госкомитете по ЧС.
Кольцо сдавило женщине палец. Самостоятельно снять украшение она не смогла, поэтому обратилась за профессиональной помощью. Специалистам удалось бережно снять кольцо с пальца пенсионерки, не травмируя руку.
Спасатели отмечают, что главное — не терять времени. Если не получается снять предмет самостоятельно, нужно сразу обращаться за помощью, иначе это может привести к неприятным последствиям.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.