В Башкирии пенсионерка оказалась в «плену» ювелирного изделия

В Туймазах помощь спасателей потребовалась 70-летней местной жительнице. Подробности инцидента рассказали в Госкомитете по ЧС.

Фото №1 - В Башкирии пенсионерка оказалась в «плену» ювелирного изделия

Кольцо сдавило женщине палец. Самостоятельно снять украшение она не смогла, поэтому обратилась за профессиональной помощью. Специалистам удалось бережно снять кольцо с пальца пенсионерки, не травмируя руку.

Спасатели отмечают, что главное — не терять времени. Если не получается снять предмет самостоятельно, нужно сразу обращаться за помощью, иначе это может привести к неприятным последствиям.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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