Жителям Башкирии становится доступнее офтальмологическая помощь

Глава Башкирии сообщил, что офтальмологическая помощь в республике активно развивается. Всё больше граждан могут получить своевременное и современное лечение глазных болезней.
Руководитель региона также отметил, что в республике не только создаётся сеть офтальмологических центров, но и ремонтируются помещения, устанавливается хорошее, современное оборудование, решаются вопросы с кадрами. А операции проводят специалисты лучших медицинских центров Уфы — Всероссийского центра глазной и пластической хирургии и Уфимского НИИ глазных болезней.
Фото: Глава Башкирии.