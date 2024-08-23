Жителям Башкирии становится доступнее офтальмологическая помощь

Начиная с 2020 года мы работаем над созданием сети офтальмологических центров в городах и районах республики. Цель — сделать офтальмологическую помощь доступной для всех жителей Башкортостана. Как правило, в ней нуждаются люди пожилого возраста, у которых развиваются глаукома, катаракта, требуется замена хрусталика и т. д. Конечно, им удобнее лечиться дома. Раньше такую помощь, можно было получить только в Уфе. Теперь — в Стерлитамаке, Ишимбае, Салавате, Сибае, Малоязе, в других городах и районах, а с недавнего времени — и в Нефтекамске. Вчера здесь успешно сделали первую операцию. Провели ее специалисты из Уфимского НИИ глазных болезней.

Радий Хабиров, Глава Башкирии