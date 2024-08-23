Радий Хабиров ознакомился с производством квадроциклов повышенной проходимости

Планируют увеличить количество выпускаемых снегоболотоходов до 60 в месяц. Благодаря новым производственным мощностям разработчики уфимских квадроциклов повышенной проходимости ставят перед собой большие задачи. С теми, кто создает машины, для которых нет плохих дорог, сегодня встретился глава республики.

Не только для летнего бездорожья, но и для зимних сугробов. Снегоболотоход может пройти там, где застрянет обычный внедорожник. По крайней мере, по проходимости равных ему практически нет, разве что среди аналогов этой машины. Преимущество во многом достигается за счет использования шин низкого давления.

С разработкой уфимских инженеров сегодня ознакомился глава республики. Радию Хабирову показали цеха, где собираются снегоболотоходы. Основные комплектующие и материалы для вездехода – отечественного производства, двигатель устанавливается японский, часть деталей импортируется из Китая.

Предприятие по сборке снегоболотоходов достаточно молодое, было создано в 2020 году. Начинали с малых объемов. Благодаря господдержке и сотрудничеству с Корпорацией развития Республики Башкортостан сегодня предприниматели работают в новых помещениях.

А недавно здесь по соседству запустили предприятие по производству шин низкого давления – тех самых, которые устанавливаются на снегоболотоход и позволяют в разы увеличивать проходимость техники.