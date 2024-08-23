В Башкирии учредили награду для отцов участников СВО

В республике появится новая общественная награда. Её будут вручать отцам участников спецоперации. Медаль утвердили сегодня на заседании регионального отделения «Ассамблеи народов России».

На совещании рассмотрели и другие вопросы: предстоящие выборы Главы Башкортостана, развитие межконфессиональных отношений. Также прошло вручение членских удостоверений.

Награду «Отец защитника Отечества» будут вручать папам, активно участвующим в общественной жизни, многие из которых помогают собирать гуманитарную помощь, занимаются волонтёрством, помогая в тылу. Первое вручение состоится накануне Дня отца, в конце октября.