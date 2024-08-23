В Уфе каратисты готовятся к новому сезону

В Уфе завершились ежегодные сборы спортсменов традиционного карате. 136 воспитанников клуба «Бусидо» вернулись с каникул и провели полноценную работу перед новым сезоном. Часть спортсменов почти сразу уехала на первенство ПФО, где успешно выступила. К чему готовятся будущие профессионалы и как проводят время на сборах?

Гьяку-цуки – один из важнейших ударов в карате. Именно с его отработки и начинают работу спортсмены под руководством опытнейших тренеров. Анелии Мусиной всего девять лет, и она впервые в жизни приехала на тренировочные сборы. Этот вид единоборств Анелия выбрала сама – знала, что здесь можно научиться самообороне и драться. И уже в пять лет девочка пошла на карате.

Мне несложно жить отдельно от родителей, но иногда в каких-то моментах бывает тяжело без них, с друзьями я подружилась на соревнованиях. Анелия Мусина

Амира Миннигулова – одна из самых опытных спортсменок тренировочного лагеря. Подсказывает младшим, является примером для подражания. Форму за лето спортсменка не растеряла, ведь для Амиры сборы в Уфе стали уже вторыми во время каникул. Всё для хорошей подготовки к предстоящему сезону и первому турниру.

Я занимаюсь карате со второго класса, почти восемь лет. Съездили на кубок мира в Иваново, на всероссийские соревнования, Челябинск, «Кубок Танкограда». Амира Миннигулова

Тренировочный день у спортсменов был расписан так, что свободного времени практически не было. Утром – обязательная зарядка, чтобы восстановиться с предыдущего дня, затем первая тренировка, где каратисты делают подводящие упражнения. Днём – прогон основных движений ката и кумите, а вечером – растяжка. Помимо этого, множество спортивных игр и вечерних мероприятий. И даже дождливая погода не стала помехой.

Мне очень понравились мероприятия, которые проходят каждый вечер, тренировки очень эффективные, сейчас идёт подготовка к новому сезону. Лейла Загидуллина

В этом лагере погода нам помешала, мы не смогли много что сделать, пенной вечеринки не было, больше времени тренировались в здании, но нам это не мешало, мы тренировались упорно. Артём Балдин

Сразу после сборов несколько спортсменов отправились на первенство ПФО по олимпийскому виду карате. Ребята тренировались отдельно от всех, готовились к турниру и дали результат. Анелия Мусина и Лейла Загидуллина завоевали бронзовые медали, Амира Миннигулова – серебро. До золота добрались Айзиля Нигаматова и Полина Идиятуллина. Всего спортсмены клуба «Бусидо» взяли 13 медалей различного достоинства и теперь будут готовиться к первенству страны.

Весь план был расписан, каждый тренер выполнял свою работу, есть ребята разного уровня подготовки и поясов, под каждого был подготовлен отдельный план, ребята сильно подтянулись за эти десять дней. Никита Горшунов, главный тренер клуба традиционного карате «Бусидо»