В Уфе каратисты готовятся к новому сезону

В Уфе завершились ежегодные сборы спортсменов традиционного карате. 136 воспитанников клуба «Бусидо» вернулись с каникул и провели полноценную работу перед новым сезоном. Часть спортсменов почти сразу уехала на первенство ПФО, где успешно выступила. К чему готовятся будущие профессионалы и как проводят время на сборах?
Гьяку-цуки – один из важнейших ударов в карате. Именно с его отработки и начинают работу спортсмены под руководством опытнейших тренеров. Анелии Мусиной всего девять лет, и она впервые в жизни приехала на тренировочные сборы. Этот вид единоборств Анелия выбрала сама – знала, что здесь можно научиться самообороне и драться. И уже в пять лет девочка пошла на карате.
Амира Миннигулова – одна из самых опытных спортсменок тренировочного лагеря. Подсказывает младшим, является примером для подражания. Форму за лето спортсменка не растеряла, ведь для Амиры сборы в Уфе стали уже вторыми во время каникул. Всё для хорошей подготовки к предстоящему сезону и первому турниру.
Тренировочный день у спортсменов был расписан так, что свободного времени практически не было. Утром – обязательная зарядка, чтобы восстановиться с предыдущего дня, затем первая тренировка, где каратисты делают подводящие упражнения. Днём – прогон основных движений ката и кумите, а вечером – растяжка. Помимо этого, множество спортивных игр и вечерних мероприятий. И даже дождливая погода не стала помехой.
Сразу после сборов несколько спортсменов отправились на первенство ПФО по олимпийскому виду карате. Ребята тренировались отдельно от всех, готовились к турниру и дали результат. Анелия Мусина и Лейла Загидуллина завоевали бронзовые медали, Амира Миннигулова – серебро. До золота добрались Айзиля Нигаматова и Полина Идиятуллина. Всего спортсмены клуба «Бусидо» взяли 13 медалей различного достоинства и теперь будут готовиться к первенству страны.
За время сборов каратисты действительно сплотились и стали большой и дружной семьёй. Стали сильнее и увереннее в своих силах. И теперь точно готовы к новому сезону, который будет насыщенным и интересным.