В Башкирии открылся Музей старинной русской песни

В Уфимском районе открылся Музей старинной русской песни. Проект реализуется в рамках гранта Главы Башкортостана. Галерея расположена в селе Красный Яр — в одном из самых старинных русских поселений в республике с более чем 400-летней историей, на территории этнопарка русской культуры.

Для гостей праздника подготовили экскурсии, интерактивные игры, квесты по станциям с историческими, песенными и ремесленными заданиями и концерт. Работа музея будет способствовать пропаганде и популяризации русской песни, приобщению молодёжи к истокам традиционной русской культуры, продвижению новых экскурсионных маршрутов, считают его учредители.