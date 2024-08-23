В Башкирии открылся Музей старинной русской песни

В Уфимском районе открылся Музей старинной русской песни. Проект реализуется в рамках гранта Главы Башкортостана. Галерея расположена в селе Красный Яр — в одном из самых старинных русских поселений в республике с более чем 400-летней историей, на территории этнопарка русской культуры.
Для гостей праздника подготовили экскурсии, интерактивные игры, квесты по станциям с историческими, песенными и ремесленными заданиями и концерт. Работа музея будет способствовать пропаганде и популяризации русской песни, приобщению молодёжи к истокам традиционной русской культуры, продвижению новых экскурсионных маршрутов, считают его учредители.
Зрители смогли посетить сразу три музейные площадки этнопарка: Дом-музей 25-й Чапаевской дивизии, музей старинной русской песни и Дом удельного крестьянина. В мероприятии приняли участие представители Собора русских Башкортостана, фольклорные коллективы — участники музейного проекта, студенты и преподаватели Высшей школы отечественной филологии УУНиТ. Праздник завершился традиционным угощением — гости отведали красноярскую кашу и ароматный чай из самовара.