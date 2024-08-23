В Уфе проходит фотовыставка в честь 450-летия города

На набережной Белой в Уфе проходит уникальная выставка «Уфа: старая и новая. Фотографии начала ХХ века Аполлония Зираха». Она организована в честь 450-летия столицы Национальным музеем республики. Гостям предлагают совершить путешествие во времени и увидеть, как изменилась Уфа за прошедшее столетие.

Исторические снимки начала XX века, сделанные фотографом-любителем Аполлонием Зирахом, а рядом — современные виды этих же мест. Для этого сотрудники музея прошлись тем же маршрутом, что и фотохудожник. Выставка будет работать до 10 сентября.