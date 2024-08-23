В Уфе в Евразийском НОЦ будут развивать гуманитарные науки

Сегодня прошла стратегическая сессия, посвященная этому вопросу. Участие в ней принял Радий Хабиров. Направление предполагает реализацию комплексных проектов. Название сессии — «Современные технологии в гуманитарной сфере». Ученые республики представили свои проекты, которые, возможно, будут встроены в программу НОЦ, в частности, они касаются цифровизации в гуманитарных науках.

Те меры поддержки, которые ранее были только на естественно-научные направления, будут доступны и гуманитариям. Одним из главных приоритетов для ученых, работающих в этой сфере, Радий Хабиров назвал проекты, направленные на сохранение многонационального и конфессионального единства. «Мы готовы поручить рассмотреть ваши предлагаемые проекты и выделять на них средства», — отметил руководитель региона.