«Как за каменной стеной»: бойцы СВО о командире из Башкирии с позывным «Боксёр»

Так отзываются бойцы реактивной артиллерийской батареи мотострелкового полка «Башкортостан» о своём командире. Позывной «Боксёр» он выбрал себе не случайно, так как много лет профессионально занимался этим видом спорта. И теперь наносит сокрушительные удары по противнику на Краснолиманском направлении специальной военной операции.

За 12 лет службы боец с позывным Боксёр повидал многое. Прошёл несколько горячих точек, в том числе в Сирии. Когда началась специальная военная операция, отправился на Донбасс добровольцем в составе мотострелкового полка «Башкортостан». Работал старшим офицером батареи артиллерийского дивизиона имени Мугина Нагаева. Именно там мы познакомились с ним в ноябре прошлого года под Кременной. А с начала текущего года офицеру доверили командование реактивной артиллерийской батареей имени Алексея Сухорукова.

Сослуживцы с уважением относятся к своему командиру, ведь под его руководством подразделение не потеряло ни одного человека. И хотя боевые выезды совершаются по несколько раз в день, выполняют свою работу исправно. Точность ударов реактивной батареи составляет до 95%. При том, что многие в мирное время имели обычные гражданские профессии. Учитель физкультуры, повар, плотник, водитель. Всеми секретами управления РСЗО «Град» овладели уже за время боевого слаживания.

От получения координат и приказа до выезда на огневые позиции и боевого развертывания уходит всего несколько минут. Шквальный огонь «Града» поражает пехоту и бронетехнику противника. Во время одного из таких заданий командир реактивной артиллерийской батареи спас жизнь своему бойцу, который попал под ответный огонь.