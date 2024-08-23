В Уфе продолжается фестиваль классической музыки «Романтика осени»

Масштабное событие проводится в преддверии 450-летия столицы республики. Второй год подряд это мероприятие является одним из крупнейших в сфере культуры России. Перед публикой выступили звезды мировой музыкальной сцены.
Сегодняшний концерт на Советской площади открыл Государственный академический оркестр «Башкортостана» под руководством маэстро Дмитрия Крюкова. Прозвучала сюита из балета «Лебединое озеро». Второе отделение представили гости из Узбекистана — Женисбек Пиязов и другие солисты.
Во втором отделении концерта кларнетист, народный артист Башкортостана Артур Назиуллин и Государственный академический оркестр республики исполнили увертюру Чайковского «1812 год». В завершающий день на Советской площади зрители услышат выступление легендарного Госоркестра России имени Евгения Светланова. Фестиваль организован по инициативе и при поддержке Главы Башкортостана Радия Хабирова.