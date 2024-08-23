В Уфе продолжается фестиваль классической музыки «Романтика осени»

Масштабное событие проводится в преддверии 450-летия столицы республики. Второй год подряд это мероприятие является одним из крупнейших в сфере культуры России. Перед публикой выступили звезды мировой музыкальной сцены.

Сегодняшний концерт на Советской площади открыл Государственный академический оркестр «Башкортостана» под руководством маэстро Дмитрия Крюкова. Прозвучала сюита из балета «Лебединое озеро». Второе отделение представили гости из Узбекистана — Женисбек Пиязов и другие солисты.