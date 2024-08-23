В Башкирии продолжается реализация программы «Земский доктор»

В этом году в республике поддержат 129 медработников по программе «Земский доктор». 46 из них уже получили свои миллионы. А 33 специалистам выплатят по 500 тысяч рублей по программе «Земский фельдшер». Кроме этого, медработникам предоставляют жилье. Так, параллельно с масштабной модернизацией первичного звена здравоохранения, в Башкортостане создают и привлекательные условия для привлечения медиков в сельскую местность.

Хотя и работает в деревне не так давно, но знает каждого своего пациента и даже помнит наизусть их истории болезни. Фельдшер переехала сюда 1,5 года назад из Уфы. В столице работала врачом-биологом в коммерческом госпитале. Женщина давно хотела переехать в село и помогать именно здесь. Ведь родом она тоже из деревни.

Эльвиру Байгильдину устроили на работу по программе «Земский фельдшер». При переезде она и подумать не могла, что тоже может получить выплату. Ведь ей уже тогда было за 50. Когда устраивалась на работу, узнала, что возрастных ограничений нет. Женщина не жалеет, что переехала в деревню. Фельдшеру выдали квартиру со всеми удобствами. А с декабря прошлого года она начала работать в новом ФАПе. И главное — жители села тепло встретили ее.

Программа «Земский фельдшер» позволила получить Эльвире Байгильдиной 500 тысяч рублей. Эти деньги она вложила на строительство дома. Уже скоро она сможет переехать туда. А вот Гюзель Батыршина устроилась в Архангельскую районную больницу по программе «Земский доктор». До этого работала 20 лет в уфимской детской поликлинике №3. Узнав, что в райцентре требуется инфекционист, не раздумывая, переехала. Трудится здесь с апреля.

Быть врачом, особенно педиатром, Юлия Саймулова мечтала со школьных лет. А когда уже начала работать с маленькими пациентами, поняла, что помогать им — её призвание. Врач сама из Кармаскалинского района. После университета хотела работать на малой родине. Но там специалистов хватало — штат уже был укомплектован. А вот в селе Архангельском требовался педиатр. Приехала разведать обстановку и осталась.

С 2012 года поддержку в рамках этих двух госпрограмм в районе получили 35 медиков. Только в прошлом году двум врачам выплатили по три миллиона рублей, одному — миллион, а фельдшеру — 500 тысяч. Кроме того, в районе проводится модернизация первичного звена здравоохранения.