В Уфе баскетболисты юниоры готовятся к первенству России

Уфимские баскетболисты готовятся к дебютному для себя первенству России. Ребята 2012 года рождения проводят первые после каникул сборы. Команда уфимской спортшколы № 2 является одной из сильнейших в Уральской детской баскетбольной лиге и по праву получила возможность сыграть на всероссийском уровне.

Не вмешиваться в двухсторонку молодых парней у Руслана Бокова не получилось. Тренер постоянно подсказывает своим подопечным и едва ли не сам рвётся на площадке. Ещё совсем недавно он тренировал баскетбольный клуб «Уфимец», сейчас ведёт к новым победам парней 2012-го года рождения из спортивной школы №2.

Тренер очень хороший, научил всему, что знает, учит до сих пор, чему знает, иногда мы тупим, а он ругается, он заслуженный тренер, хороший. Макар Чикарёв

Макар Чикарёв до баскетбола занимался борьбой. Совмещать не получилось, поэтому отдал предпочтение игровому виду спорта. Вот уже пять лет парень в баскетболе, хочет быть похожим по стилю игры на Алексея Шведа и Никиту Курбанова, но для этого нужно работать и работать.

Пока занимаемся, после лета был двухмесячный перерыв, занимаемся техникой, вспоминаем навыки, какие есть, бассейн, всё пытаемся сделать, всё восстановить, что забыто за лето. Руслан Боков, старший тренер спортивной школы №2

Марк Зайнетдинов занимается баскетболом уже шесть лет, в этот вид спорта его привёл отец, тоже бывший спортсмен. На каникулах Марк немного потерял форму, потому что ездил к бабушке в деревню. Но и там парень не растерялся, смастерил кольцо и тренировался бросать.

Мы уже здесь три дня, нагрузка не такая большая, но попотеть можно достаточно сильно, первая тренировка на технику, броски, дриблинг, переводы, вторая тренировка практически игровая, там мы играем, тренируясь. Марк Зайнетдинов