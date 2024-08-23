В Уфе баскетболисты юниоры готовятся к первенству России

Уфимские баскетболисты готовятся к дебютному для себя первенству России. Ребята 2012 года рождения проводят первые после каникул сборы. Команда уфимской спортшколы № 2 является одной из сильнейших в Уральской детской баскетбольной лиге и по праву получила возможность сыграть на всероссийском уровне.
Не вмешиваться в двухсторонку молодых парней у Руслана Бокова не получилось. Тренер постоянно подсказывает своим подопечным и едва ли не сам рвётся на площадке. Ещё совсем недавно он тренировал баскетбольный клуб «Уфимец», сейчас ведёт к новым победам парней 2012-го года рождения из спортивной школы №2.
Макар Чикарёв до баскетбола занимался борьбой. Совмещать не получилось, поэтому отдал предпочтение игровому виду спорта. Вот уже пять лет парень в баскетболе, хочет быть похожим по стилю игры на Алексея Шведа и Никиту Курбанова, но для этого нужно работать и работать.
Марк Зайнетдинов занимается баскетболом уже шесть лет, в этот вид спорта его привёл отец, тоже бывший спортсмен. На каникулах Марк немного потерял форму, потому что ездил к бабушке в деревню. Но и там парень не растерялся, смастерил кольцо и тренировался бросать.
Сборы у ребят пройдут на протяжении десяти дней и должны подготовить спортсменов к первенству России. Для башкирских баскетболистов этот турнир станет первым такого уровня. Будет непросто, но команда спортшколы номер два уже выигрывала первенство республики по своему возрасту и на год старше.