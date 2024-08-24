В Уфе изменится маршрут автобуса №31

В Уфе изменится маршрут городского автобуса №31. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Башавтотранс».

С 29 августа автобус №31 (ТСК «Пушкинский» – Роддом №4) будет ездить по новой схеме движения. Такая мера предпринята из-за невозможности разворота и стоянки автобусов большого класса на конечной остановке.