В Уфе изменится маршрут автобуса №31

В Уфе изменится маршрут городского автобуса №31. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Башавтотранс».
С 29 августа автобус №31 (ТСК «Пушкинский» – Роддом №4) будет ездить по новой схеме движения. Такая мера предпринята из-за невозможности разворота и стоянки автобусов большого класса на конечной остановке.
Теперь на последнем отрезке маршрута автобус будет заезжать на остановки «Центр гимнастики Светланы Хоркиной», «ул. Мубарякова», «Ул. Рабкоров» и «Институт профзаболеваний», делая круг до конечной остановки.