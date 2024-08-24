В Башкирии во время движения загорелась электричка

В Гафурийском районе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие на железнодорожных путях.

Фото №1 - В Башкирии во время движения загорелась электричка

Во время движения воспламенился электродвигатель пригородного поезда Стерлитамак-Карламан. В составе находилось три вагона — в загоревшемся было 12 пассажиров. К счастью, они смогли оперативно покинуть вагон.

Пожар потушила локомотивная бригада до прибытия пожарных. Поезд отбуксировали на станцию «Белое Озеро». Инцидент расследует пожарный дознаватель.

Пассажиры уехали на электричке Уфа-Кумертау. Задержки в движении поездов нет.

Фото: МЧС по РБ. 

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