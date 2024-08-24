День города и обновлённый парк: Радий Хабиров посетил Ишимбай

В Ишимбае открылась обновленная площадь Первооткрывателей башкирской нефти. Событие приурочили ко Дню города. Радий Хабиров в ходе рабочей поездки поздравил жителей района с праздником и принял участие в ряде мероприятий. Площадь не единственный объект, который запустили после реконструкции.

Вопреки традиции, семейная жизнь стартует не в ЗАГСе, а в городском парке. Этот букет невесты запомнят надолго — цветы из рук главы республики, событие не рядовое. Центральная площадка города выбрана не случайно. Заросший травой парк с фонтаном и памятником стал настоящим развлекательным комплексом под открытым небом.

А еще появился амфитеатр со сценой, обновили фонтан, появились детские и спортивные площадки — парк Матросова стал местом отдыха для жителей разных возрастов и предпочтений.

Работы начались в мае прошлого года. Жители ждали открытия парка — по факту не нового. Но по тому, как он изменился, можно сказать, что площадь обрела вторую жизнь. Радий Хабиров вспомнил, что ходил в парк на дискотеку, глава республики тоже помнит его другим.

Помню, как приходил сюда на дискотеки. А потом этот парк был в серьёзном запустении, и люди даже боялись сюда заходить. А теперь он преобразился – на мой взгляд, неплохо получилось. Самое главное, что ишимбайцы победили в федеральном конкурсе, привлекли в муниципалитет и средства проекта «Формирование комфортной городской среды», и внебюджетные средства. Радий Хабиров

В День города жителям Ишимбая приготовили еще один подарок. На площади Первооткрывателей башкирской нефти была проведена полная реконструкция. Это центральная улица в городе и любимое место прогулок горожан. Жителей Ишимбая, своих земляков с праздником поздравил Радий Хабиров.

Мы все, наверное, с особенным чувством собрались на этой площади. В судьбе каждого жителя города она занимает особое место. Это дань уважения нашим предшественникам, которые в сложнейших условиях обеспечили индустриальное развитие республики и всего Советского Союза. Это то место, где мы играли, когда были совсем юными, где назначали встречи, где всегда проводили главные городские мероприятия. И я с огромным уважением и любовью хочу поблагодарить наших дорогих ветеранов за труд, за то, что они создали те богатства, которыми мы располагаем, и передали трудовую эстафету нашему поколению. Сегодня здесь и те, кто работает, созидает и развивает Ишимбай. Вижу на этой площади много молодёжи, которая с верой и надеждой смотрит на своё будущее и будущее родного города. Радий Хабиров

Были модернизированы инженерные сети, заменены асфальт и тротуарная плитка. Установлен амфитеатр, обустроены зоны отдыха со скамейками, качелями и навесами, установлена большая современная детская площадка. Восстановительные работы были выполнены при поддержке «Башнефти» в рамках Соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Республикой Башкортостан.

Радий Хабиров прогулялся по обновленной площади, пообщался с жителями и сфотографировался с молодежью. Ознакомился с выставкой фотографий жен и матерей участников СВО, а также с работами волонтеров. Школьники под руководством кураторов собирают дроны, первая партия в ближайшее время отправится на передовую.

Также в родной деревне Радия Хабирова открыли долгожданную пожарную часть. Спасателям, выполняющим самоотверженно свою работу, были вручены награды.

Мы в свое время с селянами, земляками договорились, что здесь, наверное, было бы неплохо поставить пожарное депо, которое будет обеспечивать пожарную безопасность шести населенных пунктов. Это порядка пяти тысяч человек, которые здесь живут. И мы вот в этом году ее построили, и, по-моему, неплохо получилось. Я хотел сегодня прежде всего поблагодарить сотрудников Госкомитета, которые все эти годы во временном сооружении выполняли свои обязанности, тушили пожары, ликвидировали чрезвычайные ситуации. В целом были опорой для деревни, для Ишимбайского района. Радий Хабиров

Современные условия были необходимы — спасатели обслуживают более 5 тыс. населения и 32 соцобъекта. Столовая, учебный класс, спальные места для отдыха сотрудников. И, конечно, новые средства для тушения пожаров. И пусть им обычно желают сухих рукавов — вода все равно должна быть поблизости.

К слову, эксперты отмечают, что населенные пункты региона за последние годы резко изменились. Именно в положительную сторону. Это результат системной работы, которая была обозначена в числе ключевых руководителем региона. И речь не только о городах, но и селах, куда пришли многие проекты и программы благоустройства и социально-культурного развития.