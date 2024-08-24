День города и обновлённый парк: Радий Хабиров посетил Ишимбай

В Ишимбае открылась обновленная площадь Первооткрывателей башкирской нефти. Событие приурочили ко Дню города. Радий Хабиров в ходе рабочей поездки поздравил жителей района с праздником и принял участие в ряде мероприятий. Площадь не единственный объект, который запустили после реконструкции.
Вопреки традиции, семейная жизнь стартует не в ЗАГСе, а в городском парке. Этот букет невесты запомнят надолго — цветы из рук главы республики, событие не рядовое. Центральная площадка города выбрана не случайно. Заросший травой парк с фонтаном и памятником стал настоящим развлекательным комплексом под открытым небом.
А еще появился амфитеатр со сценой, обновили фонтан, появились детские и спортивные площадки — парк Матросова стал местом отдыха для жителей разных возрастов и предпочтений.
Работы начались в мае прошлого года. Жители ждали открытия парка — по факту не нового. Но по тому, как он изменился, можно сказать, что площадь обрела вторую жизнь. Радий Хабиров вспомнил, что ходил в парк на дискотеку, глава республики тоже помнит его другим.
В День города жителям Ишимбая приготовили еще один подарок. На площади Первооткрывателей башкирской нефти была проведена полная реконструкция. Это центральная улица в городе и любимое место прогулок горожан. Жителей Ишимбая, своих земляков с праздником поздравил Радий Хабиров.
Были модернизированы инженерные сети, заменены асфальт и тротуарная плитка. Установлен амфитеатр, обустроены зоны отдыха со скамейками, качелями и навесами, установлена большая современная детская площадка. Восстановительные работы были выполнены при поддержке «Башнефти» в рамках Соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Республикой Башкортостан.
Радий Хабиров прогулялся по обновленной площади, пообщался с жителями и сфотографировался с молодежью. Ознакомился с выставкой фотографий жен и матерей участников СВО, а также с работами волонтеров. Школьники под руководством кураторов собирают дроны, первая партия в ближайшее время отправится на передовую.
Также в родной деревне Радия Хабирова открыли долгожданную пожарную часть. Спасателям, выполняющим самоотверженно свою работу, были вручены награды.
Современные условия были необходимы — спасатели обслуживают более 5 тыс. населения и 32 соцобъекта. Столовая, учебный класс, спальные места для отдыха сотрудников. И, конечно, новые средства для тушения пожаров. И пусть им обычно желают сухих рукавов — вода все равно должна быть поблизости.
К слову, эксперты отмечают, что населенные пункты региона за последние годы резко изменились. Именно в положительную сторону. Это результат системной работы, которая была обозначена в числе ключевых руководителем региона. И речь не только о городах, но и селах, куда пришли многие проекты и программы благоустройства и социально-культурного развития.
Развитие невозможно без новых инвестпроектов. За прошедшие четыре года особая экономическая зона «Алга», расположенная на территории Ишимбайского, Стерлитамакского районов, стала узнаваемым брендом республики. По итогам прошлого года стала победителем в номинации «Импортозамещение» национального рейтинга. О результатах работы Радий Хабиров рассказал на выездном заседании наблюдательного совета, который также прошел в ходе его рабочей поездки. Сейчас в «Алге» 22 резидента. Это не только крупные производства, многомиллиардные вложения, главное — это рабочие места как для местных жителей, так и близлежащих районов.