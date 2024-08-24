Стало известно, какие улицы перекроют в Уфе в дни 450-летия

Администрация столицы сообщает, что в дни празднования 450-летнего юбилея будут несколько участков, где ограничат движение автотранспорта. Так, с часу ночи 30 августа до часу ночи 1 сентября будет закрыт местный проезд вдоль проспекта Октября (от Южного до Северного проезда). 31 августа с 19:00 до полуночи закроют участок проспекта Октября (от Южного проезда до Северного проезда).
В этот же день с 17:00 до полуночи будут перекрыты ул. Первомайская (от Машиностроителей и Коммунаров), ул. Машиностроителей (от Интернациональной до Черниковской), ул. Орджоникидзе (от Машиностроителей до К. Хакимова).
30 и 31 августа с 17:00 до 24:00 перекрываться будет ул. Заки Валиди (от Гафури до Аксакова). В период действия ограничений схемы движения маршрутов общественного транспорта будут изменены.