Стало известно, какие улицы перекроют в Уфе в дни 450-летия

Администрация столицы сообщает, что в дни празднования 450-летнего юбилея будут несколько участков, где ограничат движение автотранспорта. Так, с часу ночи 30 августа до часу ночи 1 сентября будет закрыт местный проезд вдоль проспекта Октября (от Южного до Северного проезда). 31 августа с 19:00 до полуночи закроют участок проспекта Октября (от Южного проезда до Северного проезда).