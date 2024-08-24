В Уфе провели экскурсию, посвященную 450-летию города

Не только насладиться красотой архитектуры, но и узнать об истории создания старинных зданий Уфы. Сотрудники крупнейшего научно-исследовательского и проектного института «Роснефти» провели сегодня экскурсию, посвященную 450-летию города Уфы. В маршруте были объекты, спроектированные в разные годы специалистами проектного института. Это ГКЗ «Башкортостан», уфимский дворец спорта и даже здание, где в советское время размещалось КГБ.

Место, где принимаются все законы республики. Здание Государственного собрания стало первым в маршруте экскурсии. Возведенная в 1990 году постройка была спроектирована Михаилом Мазиным. Отсутствие архитектурных излишеств, массивность форм и конструкций подчеркивают брутализм советского модернизма.

Это уже памятник истории и архитектуры 20 века. Тогда в его реконструкции тоже участие принимал сотрудник проектного института, архитектор Михаил Мазин. Башкирский театр оперы и балета сегодня является одним из самых красивых с точки зрения архитектуры зданий в Уфе. Фасад, выходящий на улицу Ленина, имеет западно-европейский стиль, со стороны Пушкина — восточный.

Еще одна остановка около ГКЗ «Башкортостан». Концертный зал, возведенный в честь нефтедобытчиков, раньше назывался Дворец культуры «Нефтяник». Панно «Слава нефтяникам» из оникса, лазурита, яшмы, змеевика и мрамора сохранилось до сегодняшнего дня.

Дефицитные стройматериалы для возведения этого здания доставляли со всего Советского Союза. Гранит из Карелии, мрамор из Узбекистана, дерево-алюминиевые оконные блоки и кирпич из Москвы. Постройка олицетворяла фундаментальность страны и государственную важность учреждения. Возведённое в 1985 году здание предназначалось для КГБ.

Сегодня в этих кабинетах также сидят сотрудники спецслужб, правопреемники комитета госбезопасности. Правда, региональное ФСБ делит здание с прокуратурой республики.