В Башкирии прошли гонки автомобилей на радиоуправлении

В селе Михайловка Уфимского района впервые прошли гонки автомобилей на радиоуправлении. Соревнования сразу приобрели формат республиканских — участниками стали более 20 пилотов из разных городов и районов. Причем среди них большинство — дети. В местной школе центр «Точка роста» развивает данное техническое направление.

Техобслуживание перед началом соревнований. Каждый пилот проверяет работу системы автомобиля. На трассе всё должно работать идеально. От этого зависит успех. А пока одни меняют запчасти, другие тестируют площадку.

Такие соревнования стали первыми в регионе, собрав более 20 участников. Их посвятили подвигу Героя Советского Союза Алексея Алымова, чье имя носит местная школа. В июле 44 года на шоссе в Псковской области он захватил штабную машину фашистов с важными документами. Участников гонок разбили на группы по уровню мастерства.

Трасса с крутыми поворотами и трамплином. Один заезд для каждой категории участников включал определенное количество кругов. Максимальное — 10 — для опытных пилотов. В итоговом зачете учитывались результаты всех заездов.

К слову, площадкой соревнований машинок на радиоуправлении школа села Михайловка стала неспроста. Здесь в центре «Точка роста» начали развивать данное направление. И руководство образовательного учреждения решило поддержать идею гонок.