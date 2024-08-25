В Башкирии мужчина получил сильные ожоги в огне

Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание. В сгоревшей квартире был найден 42-летний мужчина, который был экстренно доставлен в реанимацию. У пострадавшего диагностировали острое поражение дыхательных путей продуктами горения, дыхательную недостаточность II степени, ожог II степени лица и шеи, обеих кистей, ожоговый шок II степени.