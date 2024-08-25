В Башкирии нетрезвый тракторист наехал на трёхлетнего ребёнка

В Зилаирском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Подробности инцидента сообщил глава ГАИ Владимир Севастьянов.
24 августа около десяти часов вечера в селе Юлдыбаево нетрезвый местный житель за рулём трактора допустил наезд на трёхлетнего ребёнка. В момент аварии мальчик играл на улице со старшей сестрой.
За жизнь пострадавшего малыша борются врачи. 55-летний мужчина не имел права управления трактором. Само транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке.
Фото: ГАИ РБ.