В Башкирии нетрезвый тракторист наехал на трёхлетнего ребёнка

В Зилаирском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Подробности инцидента сообщил глава ГАИ Владимир Севастьянов.

Фото №1 - В Башкирии нетрезвый тракторист наехал на трёхлетнего ребёнка

24 августа около десяти часов вечера в селе Юлдыбаево нетрезвый местный житель за рулём трактора допустил наезд на трёхлетнего ребёнка. В момент аварии мальчик играл на улице со старшей сестрой.

За жизнь пострадавшего малыша борются врачи. 55-летний мужчина не имел права управления трактором. Само транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке.

Фото: ГАИ РБ. 

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