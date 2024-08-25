Из Уфы на СВО проводили очередную группу бойцов после отпуска

Очередная группа бойцов из республики уехала сегодня в зону проведения специальной военной операции после краткосрочного отпуска. Церемония централизованной отправки традиционно состоялась на площади перед «Уфа-Ареной».

Военнослужащие приезжали на родину на две недели и уже снова готовы вернуться в строй. За время отдыха успели повидаться с родными и близкими, решить бытовые вопросы. Побывка дома подзарядила солдат и подарила им положительные эмоции.