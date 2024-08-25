Бойцы полка «Башкортостан» осваивают навыки операторов и инженеров БПЛА

Бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» осваивают новую профессию. По их инициативе в подразделении появилась мастерская по ремонту и сборке беспилотных летательных аппаратов самолётного и вертолетного типов, а также класс по обучению новых операторов ударных и разведывательных дронов. Именно такие специалисты сейчас востребованы на линии боевого соприкосновения для разведки и поражения вражеской техники. Среди подтвержденных целей уже имеются тяжелые танки и БМП западного и американского производства, артиллерийские установки.

С виду обычный коптер, немного большего размера традиционного FPV-дрона, внесёт свою лепту в небесном господстве. О задачах, которые будет выполнять это уникальное изделие, нам рассказали без камер. Но характеристики впечатляют. Создали его бойцы мотострелкового полка «Башкортостан», которые на личном опыте на передовой поняли, каких беспилотников им сейчас не хватает. Кроме этого, ребята изучают трофейные квадрокоптеры, чтобы узнать их характеристики и слабые места.

С «передка» ребята нам отправляют трофеи, мы их вот здесь разбираем, собираем. Вот эта птица – FPV-дрон, вид от первого лица. Этот камикадзе не сработал. Мы на нем поменяли двигатели. Заменили контроллеры. позывной «Матрос»

После чего птички улетают обратно. Не пустыми. Каждый боец в этой мастерской знает своё дело. С детства увлекались компьютерами и электроникой, имеют техническое образование и опыт работы, в том числе и в авиационной сфере. Поэтому с особым интересом они исследуют беспилотники недружественных стран. Если находят что-то интересное в программном обеспечении, перенимают опыт.

Это система GPS, она ставится на «Бабу-Ягу», подключается к «Старлинку» и сбрасывает всякие нехорошие вещи на наших ребят. Производство – Япония, а поставщик – Канада. Вот тут виден серийный номер. Здесь мы меняем чипы, паяем, если что-то сгорело, и отправляется ребятам на передовую. Так ремонтируем станции и другое оборудование. позывной «Астрал»

«Астрал» – уже опытный боец и в работе с дронами повидал многое. Говорит, встречались беспилотники, в электронику которых были вшиты капсулы с ядовитыми веществами. Таким образом противник пытается бороться с нашими инженерами. И предупреждает однополчан, что с трофейными БПЛА тоже стоит вести себя аккуратно.

Некоторые пихают взрывчатки для самоуничтожения. Если его подобрать и несколько раз перевернуть, то срабатывает барометр, подается импульс и происходит взрыв. Поэтом нашим ребятам нужно быть аккуратными. позывной «Астрал»

В своей работе операторы отряда БПЛА мотострелкового полка «Башкортостан» используют не только те беспилотники, которые предоставляет Минобороны России. Многие квадрокоптеры при личном содействии Главы Башкортостана присылает и республика в виде гуманитарной помощи. Недавняя партия составила 50 FPV-дронов, не считая необходимой оргтехники. В скором времени привезут ещё.

Большое спасибо Радию Хабирову, нам привезли новый ноутбук, которого не хватало для работы. Также нам привезли этих птичек, которых собрали в Башкирии. Мы их даже называем «башкирками». Они хороши в полёте, стойкие, удерживают высоту. Равновесие у них идеальное. Поэтому присылайте их ещё, мы очень ждем, спасибо большое. позывной «Сват»

Каждый дрон на линии боевого соприкосновения – это спасенные жизни наших ребят. И учитывая, с каким энтузиазмом НАТО и другие недружественные страны снабжают Украину беспилотниками, мало их никогда не бывает. Но БПЛА без умелого оператора – просто квадрокоптер. В данной мастерской этот вопрос тоже решили.

Именно на этом симуляторы будущие операторы БПЛА учатся управлять дронами разных типов. С первого раза это мало у кого получается, я вот тоже упал где-то в поле. Однако после трех недель упорных тренировок отсюда выходят уже подготовленные специалисты, которые выполняют все поставленные задачи уже непосредственно на линии боевого соприкосновения.