Что изменится для жителей Башкирии с 1 сентября?

Возвращение серебряной медали в школу, страхование пассажиров такси и новый состав автомобильной аптечки. В сентябре в силу вступят новые законы, которые повлияют на жизнь россиян. А в Башкортостане школьники смогут бесплатно ездить на общественном транспорте.

Отпуск инвалидов

В трудовом кодексе страны закрепляется право работающих инвалидов на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней. Ранее это правило действовало только на основании «Закона о социальной защите инвалидов».

Страхование пассажиров

С 1 сентября владельцы такси теперь будут обязаны заключать договоры страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. А вот водителей с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие преступления, а также злостных неплательщиков штрафов лишат права управления такси.

Новая аптечка

Изменится и состав автомобильной аптечки. Теперь там обязательно должны быть и медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло и два вида ножниц – для перевязки и хирургические. Со старым комплектом аптечек можно будет ездить до сентября 2027 года.

Бесплатный проезд

В Башкортостане школьники из многодетных семей с 1 сентября теперь смогут ездить бесплатно на общественном городском транспорте. Это автобусы, троллейбусы и трамваи. Дети смогут пользоваться такой льготой на протяжении всего учебного года за исключением праздничных и выходных дней, а также каникул.

Серебряная медаль

В школы страны вернется серебряная медаль. Ее будут вручать выпускникам школ, у кого в аттестате не более двух четверок, а остальные пятерки. Она будет играть роль, когда у абитуриентов будет одинаковое количество баллов. В этом случае предпочтение будет отдаваться медалистам.

Телефоны в сторону

А вот телефонами во время уроков теперь пользоваться нельзя. Запрет распространяется и на умные часы, в которых есть сим-карта. Разумеется, что телефоном можно будет пользоваться в экстренных случаях и на переменах.

Изучение труда

Учащиеся вновь будут посещать уроки труда. В начальной школе на это будет отводиться один час в неделю, в средней – два. К направлениям кулинария, кройка и шитье, столярное дело добавятся в зависимости от каждого региона животноводство, растениеводство, автоматизированные системы. Также появится «Семьеведение», а вместо ОБЖ будет предмет «Основы безопасности и защита Родины», где научат оказывать первую помощь. А старшеклассники начнут изучать тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую подготовку.

Сделки по-новому

Ипотечную квартиру продать будет проще. Граждане с просроченным долгом по жилищному кредиту смогут самостоятельно продавать жилье, находящееся в залоге. Без суда и торгов. Главное – обратиться в банк до того, как он подаст в суд на заемщика. Срок продажи ипотечного жилья – четыре месяца, но он может быть продлен по соглашению сторон.

Тарифный вопрос