В Уфе завершился фестиваль классической музыки «Романтика осени»

Мировые звезды, шедевры классической музыки и 65 тысяч зрителей. В Уфе на протяжении трёх дней шёл фестиваль «Романтика осени». Масштабное событие прошло в преддверии 450-летия столицы республики. Перед уфимцами и гостями города выступил Денис Мацуев, братья Абдразаковы, приглашенные артисты из Узбекистана, блистающие на мировых сценах. И всё это в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра республики под управлением маэстро Дмитрия Крюкова.

«Романтика осени» хоть и проходит в августе, но погода явно уже живёт сентябрём, словно оправдывая название фестиваля. Потому и зрители пришли не с пустыми руками. Дождём публику было не напугать. В этом они схожи с мэтрами классической музыки.

Совершенно завораживающее зрелище – движения рук одного из самых виртуозных пианистов в мире. Тут уже небольшое преимущество было у зрителей телеканала БСТ, которые могли в деталях разглядеть выступление мэтра. Денис Мацуев вместе с академическим симфоническим оркестром республики исполнил самую знаменитую русскую классику. Музыка, которая на двух олимпиадах представляла российских спортсменов, – концерт Чайковского №1.

Когда солнце уже зашло, на сцену вышли звезды. Золотые голоса исполнили и оперные партии, и народные песни. В исполнении Ильдара Абдразакова публика услышала и две композиции из репертуара Фёдора Шаляпина. Ещё одно имя из мировой музыки, которое тесно связано с Уфой.

Если для Дениса Мацуева Уфа стала родной, то для Ильдара и Аскара Абдразаковых она таковой является по рождению.

А во второй день фестиваля всех удивил народный артист Узбекистана и Башкортостана, всемирно известный бас Женисбек Пиязов. Он исполнил любимую многими песню «Кышкы романс» и легендарную композицию «Шаймуратов генерал».

В течение трех дней в историческом центре столицы звучали шедевры классической музыки. Для музыкантов и артистов выступать на открытых площадках без привычной акустики – это особая сложность. В заключительный день фестиваля выступил легендарный Государственный академический симфонический оркестр России имени Евгения Светланова под управлением маэстро Дмитрия Крюкова. Фестиваль проходит второй год, но уже притягивает гостей из других регионов.

Слушателям эти дни был и Радий Хабиров. Музыкальными шедеврами Глава Башкортостана наслаждался вместе с семьей, покинув её лишь для того, чтобы выйти на сцену и вручить государственные награды башкирским музыкантам и приглашенными артистам.

В это непростое время здесь звучит романтическая классическая музыка, ведь самое главное в нашей жизни – любовь, семья, любовь к Родине, уважение друг к другу и самые лучшие добрые мысли. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан