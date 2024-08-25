В Уфе к 450-летию города провели экскурсию по старинным зданиям

Не только насладиться красотой архитектуры, но и узнать интересные детали об истории старинных зданий столицы. В Уфе организовали экскурсию, посвященную 450-летию столицы республики. В маршруте были объекты, спроектированные в разные годы специалистами проектного института. Это ГКЗ «Башкортостан», уфимский Дворец спорта и даже здание, где в советское время размещалось КГБ. Об интересных фактах, которые скрывает уфимская архитектура, – в нашем сюжете.

Порядка 80 человек на двух экскурсионных автобусах отправляются в культурную прогулку по Уфе. В маршруте восемь архитектурных объектов, которые предстоит не просто увидеть, но и узнать немного об их истории. Одно из самых красивых с точки зрения архитектуры зданий на улице Ленина – Башкирский театр оперы и балета. Фасад, выходящий на улицу Ленина, имеет западноевропейский стиль, со стороны Пушкина – восточный.

Построенный в начале 20 века памятник истории в 1985 году реконструировали. Архитектором тогда выступал сотрудник научно-исследовательского и проектного института Михаил Мазин. Он же чуть позже проектировал здание Госсобрания республики. В основе была идея, «подсмотренная» в Болгарии первым секретарем обкома КПСС Мидхатом Шакировым. Сначала в этом здании располагался Республиканский общественно-политический центр, сегодня это место, где принимаются законы республики.

Дефицитные стройматериалы для возведения этого здания доставляли со всего Советского Союза. Гранит – из Карелии, мрамор – из Узбекистана, дерево-алюминиевые оконные блоки и кирпич – из Москвы. Постройка олицетворяла фундаментальность страны и государственную важность учреждения. Возведённое в 1985 году здание предназначалось для КГБ. Сегодня в этих кабинетах также сидят сотрудники спецслужб, правопреемники Комитета госбезопасности. Правда, региональное ФСБ делит здание с Прокуратурой республики.

Еще одна остановка в экскурсионном маршруте – ГКЗ «Башкортостан». Концертный зал, возведенный в честь добытчиков черного золота, раньше назывался дворец культуры «Нефтяник». Панно «Слава нефтяникам» из оникса, лазурита, яшмы, змеевика и мрамора сохранилось до сегодняшнего дня.