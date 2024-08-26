В Башкирии пассажирский автобус с людьми в салоне попал в ДТП

Накануне вечером в Башкирии произошла авария с участием пассажирского автобуса. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, на автотрассе Уфа – Охлебинино автоледи за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат» столкнулась с попутным пассажирским автобусом «ГАЗ», после чего машина слетела в кювет и перевернулась.
В результате ДТП водитель иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализирована. В момент аварии в автобусе находились 4 пассажира, он ехал из Уфы в направлении Охлебинино. Пострадавших нет.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: ГАИ РБ