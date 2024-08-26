В Башкирии пассажирский автобус с людьми в салоне попал в ДТП

Накануне вечером в Башкирии произошла авария с участием пассажирского автобуса. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, на автотрассе Уфа – Охлебинино автоледи за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат» столкнулась с попутным пассажирским автобусом «ГАЗ», после чего машина слетела в кювет и перевернулась.