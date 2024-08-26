В Уфе компания по изготовлению кресел повысила производительность благодаря нацпроекту

Уфимское предприятие по производству кресел «Метта» увеличило производство благодаря нацпроекту «Производительность труда». Новые методы организации труда начали вводиться в слесарном отделении компании в 2022 году, а затем были внедрены и в другие подразделения.
В частности, они касаются сокращения ручного труда, установки в цехах указателей, внедрения конвейерной системы. Время протекания процесса сократилось на 15%, доля незавершенного производства – почти наполовину. Нацпроект реализуется совместно с Региональным центром компетенций.