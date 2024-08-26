Более 90% домохозяйств Башкирии обеспечены интернетом

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе глава минцифры Башкирии Геннадий Разумкин сообщил о том, что в регионе доля домохозяйств, которые имеют доступ к интернету, выросла до 90,4% по итогам прошлого года.

При этом в 2019 году таковых было только 77,5% - данные Федеральной службы государственной статистики. Кроме того, существенно увеличилась доля домохозяйств с широкополосным доступом к интернету: с 72,8% в 2019 году до 89,8% в 2023-м.