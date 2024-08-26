Радий Хабиров поручил разобраться с проблемами при получении инвалидности

Проблема с получением инвалидности, волокита и очередь за соцуслугами. Глава республики поручил профильным министерствам разобраться с проблемными обращениями, которые ему поступили во время встречи с лауреатами премии «Отцовская доблесть» на прошлой неделе.

На оперативном совещании были заслушаны фрагменты видеообращений. Один из мужчин, например, рассказал, что уже два года его супруга не может получить слуховой аппарат, поскольку каждый раз вынуждена проходить новые обследования. Также Радий Хабиров обратил внимание на то, что по достижении совершеннолетия люди с ограниченными возможностями здоровья нередко вынуждены доказывать свою инвалидность уже перед военкоматами. Глава региона поручил членами администрации проработать и этот вопрос.