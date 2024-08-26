В Башкирии перед новым учебным годом проходят районные педсоветы

Районные педагогические советы проходят по всей республике. Обсудили итоги работы, поставили задачи на предстоящий учебный год и учителя Караидельского района. На встрече глава администрации уделил особое внимание цифровизации и модернизации обучения в рамках нацпроекта «Образование», в том числе оснащению школ – созданию центров «Точка роста» с современным оборудованием. Это позволит проводить лабораторные работы, эксперименты и проектные исследования на высоком уровне.

В ходе совещания отметили необходимость развития партнерства между образовательными учреждениями и бизнесом – в приоритете приглашение на уроки «Разговоры о важном» предпринимателей и руководителей. Совместные программы, стажировки и проекты помогут учащимся лучше понять современные требования рынка труда и подготовиться к ним.