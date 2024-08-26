В Уфе стартовал конкурс патриотической песни

В Уфе в третий раз стартовал конкурс патриотической песни. В этом году его приурочили к празднованию 125-летия со дня рождения Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова и 450-летия Уфы. Сегодня и завтра исполнители со всей страны будут петь и бороться за победу. Призовой фонд — 1 млн рублей.

Песня, которую поет Мария, называется «Мужчины России». А написала ее мама девочки, вдохновившись героями спецоперации. Получился творческий семейный дуэт — и композиция, понятная и ребенку, и взрослому.

На конкурс поступило более 300 заявок из 36 регионов России. После отборочного этапа, он прошел в онлайн-формате, выбрали 36 участников. Состязаются исполнители в трёх номинациях – «Автор слов на русском и башкирском языках», «Композитор» и «Авторская песня».

В одном из крупнейших фестивалей патриотической песни России принимают участие конкурсанты также из Донецкой и Луганской народных республик. Цель конкурса не только в том, чтобы раскрыть новые таланты из народа, но и в том, чтобы возродить жанр патриотической песни. Концерт проходит на открытом воздухе, погода благоволит тому, чтобы как можно больше зрителей услышали песни, пока малоизвестные, но смысл в них уже большой.