ФК «Уфа» уступил «Сочи» в домашнем матче

Семь забитых мячей и обидное поражение башкирского коллектива. Накануне футбольный клуб «Уфа» принимал на своем стадионе «Сочи». Счет открыли гости уже на четвёртой минуте. Ответил соперникам Мигран Агеян. Через несколько минут второй мяч забил Владислав Адаев, а закрепил преимущество Владислав Ложкин — 3:1 к концу первого тайма. В середине второй половины сочинцы сумели отыграть один мяч. Исход встречи решился в добавленное время. Дубль Мартина Крамарича принес сочинцам победу.