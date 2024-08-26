В Уфе прошли XII Летние корпоративные игры

Отработать с коллегами в офисе, а затем провести с ними спортивные выходные. Такой путь выбрали более 1000 человек, которые приняли участие в XII Летних корпоративных играх в Уфе. Это мероприятие проводится ежегодно с 2010 года. В парке «Кашкадан» спортсмены состязались по семи дисциплинам. Всего на игры заявились 52 организации города.
Гонки на сапах — новое и интересное увлечение, которое успело полюбиться многим уфимцам. От каждой организации участвовала пара человек — девушка и мужчина. И здесь успех пары заключался не только в скорости и силе, но и в ловкости, а также в командной работе, например, максимально удобно подготовить сап для партнёра при передаче эстафеты.
Медали в гонках на сапах были разыграны впервые. А вот другие виды спорта являются уже традиционными. Это баскетбол 3x3, легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, пляжный волейбол, бадминтон и перетягивание каната.
Участие в корпоративных играх могли принять все желающие. Многие организации готовятся к соревнованиям и проводят тренировки. Например, команда Октябрьского района по баскетболу в осеннем сезоне планирует заявиться на любительский городской турнир под названием «Джентльмены».
Победителем Летних корпоративных игр в общем зачете стала команда «Уфаоргсинтез», а среди предприятий с численностью менее 500 человек лучшим стал коллектив Управления пожарной охраны Уфы.