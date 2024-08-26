В Уфе прошли XII Летние корпоративные игры

Отработать с коллегами в офисе, а затем провести с ними спортивные выходные. Такой путь выбрали более 1000 человек, которые приняли участие в XII Летних корпоративных играх в Уфе. Это мероприятие проводится ежегодно с 2010 года. В парке «Кашкадан» спортсмены состязались по семи дисциплинам. Всего на игры заявились 52 организации города.

Гонки на сапах — новое и интересное увлечение, которое успело полюбиться многим уфимцам. От каждой организации участвовала пара человек — девушка и мужчина. И здесь успех пары заключался не только в скорости и силе, но и в ловкости, а также в командной работе, например, максимально удобно подготовить сап для партнёра при передаче эстафеты.

Администрация Октябрьского района, у нас очень дружный коллектив, всегда проводим корпоративные игры, с удовольствием участвуем в мероприятиях. Мы всегда первые, Октябрьский вперёд. Айгуль Хазиева, участница корпоративных игр

Медали в гонках на сапах были разыграны впервые. А вот другие виды спорта являются уже традиционными. Это баскетбол 3x3, легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, пляжный волейбол, бадминтон и перетягивание каната.

Мы приехали показать, что мы сильная команда, у нас есть тренировки, соперники очень сильные, нет фаворитов и слабых, очень здорово и интересно, спасибо организаторам за день, вечер. Денис Шмелёв, игрок футбольной команды «Уралсиб»

Участие в корпоративных играх могли принять все желающие. Многие организации готовятся к соревнованиям и проводят тренировки. Например, команда Октябрьского района по баскетболу в осеннем сезоне планирует заявиться на любительский городской турнир под названием «Джентльмены».

Организовывают всегда очень хорошо, зовут нас на мероприятия, город развивал спорт, особенно площадка «Кашкадан», это жемчужина Уфы. Булат Гиндуллин, игрок баскетбольной команды Октябрьского района г. Уфы