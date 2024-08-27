В Башкирии в ночном ДТП погиб водитель грузовика

Минувшей ночью в Мелеузовском районе на автотрассе Уфа-Оренбург произошла смертельная авария. Об этом информирует пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что столкнулись автомобиль «Газель термобудка» и встречный грузовик «Ман», после чего «Газель» загорелась.

В результате ДТП 57-летний водитель грузовика от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи. Водитель второго автомобиля и его пассажир доставлены в стационар с серьезными ожогами.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.